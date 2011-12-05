На вокзалі затримали чоловіка з вибухівкою

Київ. 5 грудня. УНІАН. Учора на пероні залізничної станції «Горностаївка» в Чернігівській області затримано 48-річного громадянина України із саморобною вибухівкою.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, прикордонний наряд відділу „Добрянка” під час патрулювання звернув увагу на чоловіка, який поводився підозріло та знервовано. Також на незнайомця спрацювала спеціально натренована службова собака. Прикордонники спільно з працівниками МВС виявили у кишені куртки українця саморобний вибуховий пристрій. Він складався з бікфордового шнура, підривника та приблизно 40 грамів вибухівки.

Як пояснив затриманий, цей пристрій він нібито знайшов на березі річки Сож у рюкзаку серед предметів для вилову риби та збирався збути його на найближчому базарі смт. Добрянка особам, які займаються продажем рибальських приладь.

Пристрій вилучили та направили на експертизу, ведеться слідство.