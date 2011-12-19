Наркоман взяв у заручники жінку з п'ятирічною донькою

Київ. 19 грудня. УНІАН. У Києві працівники міліції затримали наркозалежного чоловіка, який майже добу утримував у заручниках жінку з п'ятирічною донькою.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у Голосіївському районі столиці чоловік тримав в заручниках жінку з її 5-річною дочкою майже добу. За словами самої потерпілої, він нібито був закоханий в неї. Після того, як вона не відповіла йому взаємністю, чоловік прийшов до неї додому, закрив за собою двері, дістав пістолет і загрожуючи убити і її, і себе, забарикадувався в кімнаті. Окрім цього, повідомив, що нібито заклав в квартирі вибухівку, відтак чинити опір марно.

Жінка намагалася поговорити з ним, заспокоювала одночасно і його, і свою перелякану дитину. Не зумівши домовитися із «закоханим», заручниця зуміла відправити смс-повідомлення «Врятуй» колишньому чоловікові. Саме останній і запідозрив щось недобре. Про що і повідомив в міліцію.

„Коли приїхала міліція, парубок, не виходячи з квартири сказав, мовляв, все добре. Але, інтуїція підказувала правоохоронцям, що не так добре, як здається, тому вони продовжували спостерігати за вікнами. Через деякий час заручниця виставила за вікно аркуш паперу з проханням допомогти. І буквально через кілька хвилин «Беркут» брав квартиру штурмом”, - зазначається у повідомленні.

Зловмисника затримано, стосовно нього порушено кримінальну справа за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Жінка і дитина не постраждали.

