В ГПУ ліквідують управління

Київ. 22 грудня УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА сьогодні підпише наказ про ліквідацію в ГПУ управління з нагляду за дотриманням законності в пенітенціарній системі з подальшою передачею цих функцій в регіональні прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА заявив сьогодні в ході розширеної колегії Генеральної прокуратури за підсумками її діяльності у 2011 році, піддавши різкій критиці дотримання умов тримання під вартою заарештованих та засуджених.

«Сьогодні я підпишу наказ про реформування управління, яке наглядає за законністю у пенітенціарній службі. Буде створено новий главк, буде реформа в обласних прокуратурах. Оті спецпрокуратури, які не виправдовують себе за наглядом установ СІЗО, ми їх ліквідуємо. Їх не буде вже з понеділка, а нагляд буде покладено на територіальні прокуратури і нагляд буде як положено, а не тільки походи для звітів», - сказав В.ПШОНКА.

При цьому він зауважив, що безпосередній контроль за функціонуванням слідчих ізоляторів покладатиметься на обласних прокурорів. При цьому генпрокурор дав термін підлеглим провести реформування відділів, які здійснюють нагляд за закладами пенітенціарної системи протягом січня-грудня. Крім того, В.ПШОНКА зобов’язав підлеглих провести аналіз кримінальних справ щодо тих осіб, які тримаються під вартою понад два місяці, звільнити з-під варти людей у кримінальних справах, які підпали під дію декриміналізації.

Водночас В.ПШОНКА зобов’язав своїх заступників ретельно вивчити і взяти на контроль доцільність тримання осіб під вартою за не тяжкі злочини. В контексті сказаного В.ПШОНКА в якості прикладу для реформування нагляду зобов’язав до 20 січня прокурорів Києва і Київської області доповісти йому про роботу щодо нормалізації ситуації в Київському слідчому ізоляторі.

Як зазначалося на колегії, ситуація зі станом дотримання законності та умовами тримання людей в Київському СІЗО одна з найгірших в Україні, оскільки там не лише відсутні нормальні умови тримання, але і в ряді камер люди сплять по черзі через перезавантаженість приміщень.

Звертаючись до своїх підлеглих, В.ПШОНКА сказав: «І спробуйте мені не навести порядок… Щоб потім прокурори областей не плакалися, оскільки, як мінімум, буде стягнення або заміна запису в трудовій книжці».