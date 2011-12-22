15-річна одеситка вбила іноземця з яким познайомилася через Інтернет

Київ. 22 грудня. УНІАН. В Одесі працівники міліції затримали 15-річну місцеву жительку, яка підозрюється в умисному вбивстві студента-іноземця.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до міліції надійшла заява від громадян іноземної держави про те, що зник їхній земляк, який виїхав на своєму автомобілі і не повернувся.

Міліціонери встановили, що даний громадянин через соціальну мережу познайомився з 15-річною мешканкою Одеси і домовився з нею про зустріч. Дівчина була останньою, з ким спілкувався іноземець.

Як було встановлено, одеситка і 23-річний іноземний студент познайомилися через Інтернет і домовилися зустрітися. У ході спілкування, яке відбувалося в машині іноземця, розпивали спиртне. У цей момент, за словами затриманої, між ними виникла сварка, так як хлопець почав її домагатися. Чинячи опір, дівчина схопила ніж, який знаходився в салоні автомобіля, і почала наносити ним удари хлопцю. Після чого, забравши гроші, кредитні картки та мобільний телефон іноземця, вирушила до подруги, у якої переодяглася, залишила закривавлений одяг і знаряддя вбивства, - інформує УЗГ.

Дівчата вирішили повернутися на місце злочину і сховати машину. Вони мали намір відігнати автомобіль за межі міста, але вдалося проїхати лише кілька кварталів, після чого машина врізалася в дерево.

Подруги забрали з кишень одягу вбитого гроші, зняли з нього золотий ланцюжок. Наступного дня дівчата знову повернулися до машини, маючи намір відігнати її у більш віддалене місце, але завести автомобіль не змогли. Незабаром обох дівчат затримали працівники міліції. Після цього було знайдено іномарку з тілом загиблого студента.

Стосовно 15-річної дівчини порушено кримінальну справу за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, стосовно її подруги вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.



