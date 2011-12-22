15-річна одеситка вбила іноземця з яким познайомилася через Інтернет

18:36, 22 грудня 2011
Кримінал
0 0

Іномарку з тілом загиблого 23-річного студента-іноземця знайшли в Одесі

Київ. 22 грудня. УНІАН. В Одесі працівники міліції затримали 15-річну місцеву жительку, яка підозрюється в умисному вбивстві студента-іноземця.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до міліції надійшла заява від громадян іноземної держави про те, що зник їхній земляк, який виїхав на своєму автомобілі і не повернувся.

Міліціонери встановили, що даний громадянин через соціальну мережу познайомився з 15-річною мешканкою Одеси і домовився з нею про зустріч. Дівчина була останньою, з ким спілкувався іноземець.

Як було встановлено, одеситка і 23-річний іноземний студент познайомилися через Інтернет і домовилися зустрітися. У ході спілкування, яке відбувалося в машині іноземця, розпивали спиртне. У цей момент, за словами затриманої, між ними виникла сварка, так як хлопець почав її домагатися. Чинячи опір, дівчина схопила ніж, який знаходився в салоні автомобіля, і почала наносити ним удари хлопцю. Після чого, забравши гроші, кредитні картки та мобільний телефон іноземця, вирушила до подруги, у якої переодяглася, залишила закривавлений одяг і знаряддя вбивства, - інформує УЗГ.

Дівчата вирішили повернутися на місце злочину і сховати машину. Вони мали намір відігнати автомобіль за межі міста, але вдалося проїхати лише кілька кварталів, після чого машина врізалася в дерево.

Подруги забрали з кишень одягу вбитого гроші, зняли з нього золотий ланцюжок. Наступного дня дівчата знову повернулися до машини, маючи намір відігнати її у більш віддалене місце, але завести автомобіль не змогли. Незабаром обох дівчат затримали працівники міліції. Після цього було знайдено іномарку з тілом загиблого студента.

Стосовно 15-річної дівчини порушено кримінальну справу за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, стосовно її подруги  вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.


 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter