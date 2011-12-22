Пожежники перестануть "доїти" українських підприємців

Київ. 22 грудня. УНІАН. Кабмін з ініціативи Державної інспекції техногенної безпеки (пожежників) може значно скоротити перевірки підприємців. Таким чином, півмільйона компаній можуть зітхнути з полегшенням - принаймні, вогнеборці їх не перевірятимуть.

Запропонувати такі нововведення відомство вирішило через тотальне хабарництво та здирництво перевіряльників та інспекторів, з'ясували журналісти ТСН.

Неофіційні тарифи при перевірках дуже різняться. Наприклад, від 50 грн – за неправильно розташовану розетку. До 500 – за батарею, що якась не така, чи кілька тисяч - за перепланування офісу.

На розцінки впливає і розташування бізнесу - у престижному районі чи спальному, яка кількість працівників у наймі та, власне, чим займається товариство.

У поточному році проти пожежних інспекторів за хабарництво було відкрито понад тридцять кримінальних справ. У Держтехногенбезпеки визнають, що боротьбою з корупцією це назвати важко.

"Це – наше горе. Це наш позор, красивішого слова не знайду. Ну, ми їх не виловлюємо – це робота працівники правоохоронних органів. Ми єдине - можемо профілактувати", – заявив голова відомства Ернест Улинець.

Такою профілактикою якраз і має скорочення інспекцій, адже не буде перевірок - не буде і хабарів.

Нині у списку інспекції - 700 тисяч підприємств. Вони розподілені на три групи – за ступенем пожежної небезпеки. Другу і третю наступного року не перевірятимуть. А кількість найнебезпечніших суб'єктів із першої - скоротять удвічі.

Нагадаємо, ще в листопаді голова Державної податкової служби (ДПС) України Олександр Клименко доручив до кінця року скоротити кількість планових перевірок суб'єктів господарювання на 59%.