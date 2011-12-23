Суд амністував міліціонера-очевидця смерті студента Індила – ЗМІ

Київ. 23 грудня. УНІАН. Суддя Деснянського районного суду Києва Олексій ПАНАСЮК, який повторно розглядає справу про смерть студента Ігоря Індила у відділі міліції у травні 2010 року, амністував одного з двох обвинувачених міліціонерів.

Як повідомляє Бюро журналістських розслідувань “Свідомо”, амністовано Сергія КОВАЛЕНКА, якого звинувачували в тому, що він не перевірив, на підставі чого було затримано студента.

Адвокати родини загиблого просили розслідувати, чому С.КОВАЛЕНКО, який в ту ніч наглядав за затриманими, не викликав швидку медичну допомогу для І.Індила, який кілька годин помирав на його очах.

Прокуратура не висунула міліціонеру звинувачення з цього приводу. Підставою для амністії С.КОВАЛЕНКА стало те, що в нього є п`ятирічний син.

На запитання ”Свідомо”, чи вчинив би він інакше, якби знав чим все закінчиться, С.КОВАЛЕНКО відмовився відповідати.

У відповідь на запитання, чи збирається він надалі працювати у міліції, С.КОВАЛЕНКО сказав: ”Я зараз на пенсії”.

Суд продовжив розглядати справу про відповідальність іншого міліціонера – Сергія ПРИХОДЬКА, який затримав і привіз І.Індила до Шевченківського райвідділу міліції. Батьки студента підозрюють, що саме він зламав Ігорю череп. Прокуратура звинувачує С.ПРИХОДЬКА лише у безпідставному затриманні студента.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2010 року в Шевченківському райуправлінні міліції Києва помер 20-річний студент І.Індило.

28 травня минулого року у зв`язку з його загибеллю прокуратура столиці порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень співробітниками міліції (ст. 365 Кримінального кодексу, санкція за якою передбачає позбавлення волі до 10 років).

30 вересня цього року Деснянський райсуд Києва в новому складі поновив слухання справи за звинуваченням міліціонерів Шевченківського райуправління. Адвокат потерпілої сторони просив суд повернути справу на дорозслідування, проте суд не знайшов для цього підстав. Раніше цей суд вже розглядав зазначену справу.

