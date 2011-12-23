Пилипчука обрано головою Верховного Суду України

Київ. 23 грудня. УНІАН. Головою Верховного Суду України обрано суддю ВСУ Петра ПИЛИПЧУКА, який раніше обіймав посаду голови Ради суддів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за його кандидатуру сьогодні на пленумі ВСУ проголосували 40 із 47 зареєстрованих учасників пленуму Верховного Суду, проти висловилися 6 учасників заходу.

П.ПИЛИПЧУКА обрано головою ВСУ терміном на п’ять років.

Водночас, першим заступником голови Верховного Суду обрано Ярослава РОМАНЮКА. За нього проголосувало 42 судді, проти – 4.

Заступником голови ВСУ, секретарем палати цивільних справ обрано Анатолія ЯРЕМУ («за» - 34, «проти» - 12), заступником голови ВСУ, секретарем палати з адміністративних справ обрано Віктора КРИВЕНКА (43 – «за», «проти» - 3), заступником голови ВСУ, секретарем палати з господарських справ обрано Валентина БАРБАРУ («за» - 25, «проти» - 21); заступником голови ВСУ, секретарем палати з кримінальних справ обрано Анатолія РЕДЬКУ («за – 44, «проти» - 2).

Водночас, за Івана ШИЦЬКОГО, який претендував на посаду заступника голови ВСУ, секретаря палати з господарських справ, проголосувало 20 суддів, проти висловилось – 26. Таким чином, його кандидатуру не було обрано на посаду.

Всього у голосуванні взяли участь 47 суддів. Після голосування один бюлетень виявився недійсним.