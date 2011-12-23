Захарченко заявляє, що міліція не причетна до смерті Конопльова

Київ. 23 грудня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО заявляє, що міліція не причетна до смерті одного з учасників акції протесту чорнобильців в Донецьку Геннадія Конопльова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, «не відповідають дійсності заяви окремих політиків щодо знесення наметового містечка» в Донецьку працівниками міліції.

Він наголосив, що наметове містечко чорнобильців біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду стояло до закінчення акції і «було демонтовано її учасниками ввечері 11 грудня».

В.ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що 27 листопада працівники Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Донецькій області демонтували один з наметів, який належав цьому відомству і був установлений для обігріву учасників акції.

«Працівники міліції у демонтажі намету участі не брали», - наголосив міністр.

При цьому він підкреслив: «Тому говорити про вчинення працівниками міліції будь-яких незаконних дій, тим більше звинувачувати їх у причетності до смерті одного з учасників акції - громадянина Конопльова, немає жодних підстав».

«Вважаю, що використовувати людську трагедію у політичних інтересах аморально і неприпустимо», - додав В.ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.