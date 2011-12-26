Затримано нападника на “ювелірку” в Одесі

Одеса. 26 грудня. УНІАН. Правоохоронці затримали зловмисника, який із спільником пограбували ювелірний магазин в Одесі. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Нападники увірвавшись в магазин під загрозою предмета схожого на пістолет розбили вітрину й викрали ювелірні вироби на 50 тис. грн., після чого втекли.

У результаті оперативно-розшукових заходів за скоєння цього злочину затримано раніше судимого, 37-річного жителя міста Котовська Одеської області.

Співучасника злочину розшукуються.