Затримано нападника на “ювелірку” в Одесі
12:29, 26 грудня 2011Кримінал
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Другого розшукують
Одеса. 26 грудня. УНІАН. Правоохоронці затримали зловмисника, який із спільником пограбували ювелірний магазин в Одесі. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Нападники увірвавшись в магазин під загрозою предмета схожого на пістолет розбили вітрину й викрали ювелірні вироби на 50 тис. грн., після чого втекли.
У результаті оперативно-розшукових заходів за скоєння цього злочину затримано раніше судимого, 37-річного жителя міста Котовська Одеської області.
Співучасника злочину розшукуються.
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