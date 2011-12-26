Підприємець вкрав електроенергії на 128 тис. грн.

Дніпропетровськ. 26 грудня. УНІАН. У Дніпропетровській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили приватного підприємця, який протягом двох років використовував саморобний пристрій, що блокує роботу лічильника спожитої електроенергії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, в результаті таких дій підприємця публічному акціонерному товариству енергетичного спрямування завдано збитків на понад 128 тис. грн.

Слідчі органами МВС порушили кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.188-1 (викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) КК України.