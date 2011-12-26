Гендиректор заробив на будинку культури 120 тис. грн.
12:40, 26 грудня 2011Кримінал
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Вніс неправдиві відомості
Запоріжжя. 26 грудня. УНІАН. У Запорізькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили генерального директора однієї з корпорацій області, який в 2008 році вніс неправдиві відомості до акту виконаних робіт з вогнегасної обробки покрівлі Кирилівського будинку культури.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Гендиректор своїми діями завдав збитків державі на 120 тис. грн. Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.
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