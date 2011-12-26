Гендиректор заробив на будинку культури 120 тис. грн.

Запоріжжя. 26 грудня. УНІАН. У Запорізькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили генерального директора однієї з корпорацій області, який в 2008 році вніс неправдиві відомості до акту виконаних робіт з вогнегасної обробки покрівлі Кирилівського будинку культури.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Гендиректор своїми діями завдав збитків державі на 120 тис. грн. Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.