У поїзді Київ-Ужгород провідники вбили пасажирку

Львів. 27 грудня. УНІАН. На залізничному перегоні Золочів - Красне Львівської області машиніст електрички виявив труп дівчини.

Тіло належало пасажирці поїзда Київ-Ужгород, який щойно проїхав цим шляхом, пише "Комсомольская правда" в Украине".

Вбивцями виявилися двоє провідників цього ж поїзда. Як саме залізничники вбили нещасну, а також чи було зґвалтування, сьогодні ввечері має встановити експертиза.

За словами співробітників УМВС на Львівській залізниці, інших тілесних ушкоджень, які могли б призвести до смерті, крім гематоми голови і травми ступні, немає.

"Поки готові лише перші результати експертизи тіла дівчини", - розповів прес-секретар начальника управління УМВС на Львівській залізниці Ігор Кравчук.

Вони спростувати висновки, зроблені фахівцями при поверхневому огляді тіла: дівчина не була п’яна. Попутники дівчини - дві черниці і один чоловік - так і не дали про себе знати.