Призначено нового керівника міграційної служби
20:01, 27 грудня 2011Кримінал
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Ним став Микола Ковальчук
Київ. 27 грудня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним указом призначив Миколу Ковальчука керівником Державної міграційної служби. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Представляв нового керівника міграційної служби перший віце-прем’єр міністр України Андрій Клюєв.
Микола Ковальчук з 1991року по 2007 рік працював на різних посадах в органах внутрішніх справ. З 2010 по 2011 рік був заступником голови Державного департаменту України з питань виконання покарань.
З лютого по грудень 2011 року працював на керівних посадах у Державній податкової службі України.
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