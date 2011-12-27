Призначено нового керівника міграційної служби

Київ. 27 грудня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним указом призначив Миколу Ковальчука керівником Державної міграційної служби. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Представляв нового керівника міграційної служби перший віце-прем’єр міністр України Андрій Клюєв.

Микола Ковальчук з 1991року по 2007 рік працював на різних посадах в органах внутрішніх справ. З 2010 по 2011 рік був заступником голови Державного департаменту України з питань виконання покарань.

З лютого по грудень 2011 року працював на керівних посадах у Державній податкової службі України.