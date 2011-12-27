Вибухом мінометної міни чоловікові відірвало руку

Київ. 27 грудня. УНІАН. На Рівненщині унаслідок вибуху мінометної міни чоловікові відірвало руку.

Як повідомляє прес-служба МНС України, в Березнівський райвідділ УМНС Рівненської області надійшло повідомлення, що до реанімаційного відділення районної лікарні госпіталізовано жителя м. Березне, 1969 р.н. з діагнозом травматична ампутація правої руки. Травму чоловік дістав внаслідок вибуху мінометної міни, яку він намагався розібрати у себе на подвір`ї.

У підсобному приміщенні будинку постраждалого співробітники МНС спільно з правоохоронцями виявили значну кількість вибухонебезпечних предметів (близько 300 артилерійських снарядів калібру 125 мм, 40 артилерійських снарядів калібру 45 мм). Також в інших трьох прибудовах було виявлено ще велику кількість вибухонебезпечних предметів.

За висновком експертів УМВС, дані вибухонебезпечні предмети належать до першої категорії – надзвичайно небезпечні.

У Березне прибула група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС для подальшого обстеження місця знахідки вибухонебезпечних предметів та їх знешкодження.

Враховуючи високий рівень загрози боєприпасів, щільність міської забудови на місці виявлення вибухонебезпечних предметів та з метою забезпечення безпеки місцевого населення, за рішенням районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розпочато роботи з відселення громадян з небезпечної зони.

Після цього піротехніки УМНС мають вивезти знайдені боєприпаси у спеціально визначене місце та знешкодити.