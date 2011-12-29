МВС України створило свої акаунти на Facebook і Twitter
17:00, 29 грудня 2011Кримінал
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Новини у режимі реального часу
Київ. 29 грудня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України створило у соціальній мережі Facebook і в сервісі мікроблогів Twitter по три своїх акаунти українською, російською та англійською мовами, на яких, у режимі реального часу, розміщуються всі новини про діяльність міністерства.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю МВС України, такі канали інформування українських і іноземних громадян щодо діяльності МВС з’явилися за дорученням міністра Віталія ЗАХАРЧЕНКА і є одним із способів налагодити більш тісне спілкування органу влади із громадськістю.
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