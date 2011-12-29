У центрі Донецька пограбували банк: 5 трупів
17:38, 29 грудня 2011Кримінал
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Про нападників «нічого поки невідомо»
Донецьк. 29 грудня. УНІАН. Сьогодні в центрі Донецька було пограбовано відділення банку, в результаті нальоту злочинців убито 5 людей.
Цей факт кореспонденту УНІАН підтвердила керівник прес-служби Донецького міського управління міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.
«Так, там 5 трупів. Сьогодні о 15.15 надійшло повідомлення на телефон «102» від оператора охоронної фірми, що потрібна допомога міліції у відділенні «ПриватБанку» по Театральному проспекту, 21. Є трупи», - сказала О.ПОЧКАЛОВА.
Вона додала, що про нападників «нічого поки невідомо», й правоохоронні органи «зараз лише проводять необхідну роботу».
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