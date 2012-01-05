Пенсіонерка вбила свого зятя

13:52, 05 січня 2012
Кримінал
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Била сокирою по голові

Рівне. 5 січня. УНІАН. У селі Бронники Рівненського району 76-річна пенсіонерка після тривалих конфліктів нанесла смертельний удар сокирою по голові своєму 48-річному зятю.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Жінка знаходиться під вартою.

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