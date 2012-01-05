Пенсіонерка вбила свого зятя

Била сокирою по голові

Рівне. 5 січня. УНІАН. У селі Бронники Рівненського району 76-річна пенсіонерка після тривалих конфліктів нанесла смертельний удар сокирою по голові своєму 48-річному зятю. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області. Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Жінка знаходиться під вартою.

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