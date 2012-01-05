У Криму під час одержання хабара затримали голову сільради

Київ. 5 січня. УНІАН. Співробітники Служби безпеки України викрили голову та депутата Ізобільненської сільської ради (м.Алушта, АР Крим), які вимагали понад 2 мільйони гривень хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень у місцевого приватного підприємця за вирішення питання щодо передачі йому у власність 6 земельних ділянок під забудову площею 0,9 га. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час одержання ними першої частини хабара у розмірі майже мільйон гривень.

За матеріалами СБУ Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Рішенням суду зловмисникам обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

Слідство триває.