На Львівщині під час розпилювання деревини загинув робітник

Львівська область. 5 січня. УНІАН. На Львівщині у цеху розпилювання деревини підприємства „Славське лісове господарство” під час подачі шестиметрової колоди на круглопильний верстат повздовжнього розкрою 3 січня було смертельно травмовано 41-річного робітника цеху.

Про це повідомили УНІАН у теруправлінні Держгірпромнагляду у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області проведе спеціальне розслідування причин та обставин нещасного випадку, який стався З січня о 18.20 на підприємстві «Славське лісове господарство».

Стаж роботи потерпілого на підприємстві 2 роки 5 місяців.