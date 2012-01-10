Колишній СБУшник викинувся з сьомого поверху

Луганськ. 10 січня. УНІАН. У місті Рубіжне Луганської області чоловік покінчив життя самогубством 7 січня, на Різдво.

Цю інформацію УНІАН підтвердила прес-секретар УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її інформацією, чоловік викинувся з сьомого поверху житлового будинку.

Як пише севєродонецький інформаційний сайт «Час Пік», загиблому було 59 років.

«Він підполковник, колишній співробітник СБУ. Після падіння він прожив ще 4 години в лікарні. Його останні слова доньці, за словами сусідів, були: «Поховаєш мене у формі», - повідомляє «Час Пік».

За версією слідчих органів міліції, що колишній співробітник СБУ, який викинувся з сьомого поверху будинку в Рубіжному Луганській області, наклав на себе руки через сімейні проблеми.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Управління СБУ в Луганській області Юлія ЄРЕМЕНКО.

За її словами, екс-співробітника ніхто не знає з тих, хто зараз працює в СБУ, оскільки він звільнився з органів дуже давно – приблизно 15 років тому.

У Рубіжному він взагалі не працював, оскільки переїхав у місто з Донецької області. Слідство розглядає версію: суїцид на грунті сімейних проблем.