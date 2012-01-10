ВР відмовилася скасувати відповідальність за самогоноваріння

Київ. 10 січня. УНІАН. Верховна Рада України відмовилася скасувати відповідальність за самогоноваріння.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» проголосували лише 35 народних депутатів з 381, зареєстрованого в сесійній залі.

Проектом закону пропонувалося вилучити статтю 176 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу від трьох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян за виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення.