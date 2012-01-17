Даішники 15 годин викурювали водія "під кайфом" з автівки

Дніпропетровська область. 17 січня. УНІАН. У Кривому Розі даішники 15 годин викурювали з салону авто водія, який закрився там. Про це повідомили в прес-службі облДАІ.

12 січня інспектори спробували зупинити червону "Хонду", яка перевищувала швидкість. Проте водій пронісся повз них. Пізніше, близько третьої ночі, це авто правоохоронці виявили біля ТЦ "Плаза". "Заблокувавши двері, водій відмовився від спілкування з інспекторами, вів себе неадекватно, постійно пересідав з переднього сидіння на заднє і навпаки", - розповів начальник прес-служби Володимир Лебедєв.

Після перевірки автомобіля за базою даних з'ясувалося, що у 2009 році власника вже позбавляли водійських прав на рік, а два тижні тому 29-річного чоловіка затримали за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Як розповіли очевидці, щоб виманити з салону водія, правоохоронці привезли на місце події його матір (син не відреагував), а потім спробували пустити в салон авто сльозогінний газ, але й це не допомогло - кондиціонер в іномарці допоміг водієві впоратися з цією проблемою.

Водій вийшов з авто лише о 18.15. Як повідомили очевидці, близько шостої години вечора до машини підійшли двоє хлопців, ймовірно, знайомих водія і порекомендували йому "закінчувати цирк" і виходити. Судячи з усього, молодому чоловіку було вже несила терпіти, тому він без суперечок виліз із авто. Його відвезли в райвідділ, де за непокору правоохоронцям склали адмінпротокол.

Також у прес-службі міського УВС інформацію про інцидент підтвердили, зазначивши, що водій дійсно перебував "під кайфом".

ТСН