КС про збирання конфіденційної інформації про особу без її згоди

Київ. 24 січня. УНІАН. Конституційний Суд України встановив, що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням у її особисте та сімейне життя і допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Конституційного Суду було оприлюднене сьогодні за результатами розгляду конституційного подання Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин 1, 2 статті 32, частин 2, 3 статті 34 Конституції України.

Рішенням КС визнано, що інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органу місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. КС визнав, що така інформація про особу є конфіденційною.

Суд мотивував своє рішення тим, що положення частини 1 статті 32 та частини 3 статті 34 Конституції перебувають у взаємозв’язку і передбачають як недопустимість порушення права людини на недоторканність її особистого та сімейного життя, так і право людини на вільне збирання, зберігання, використання і поширення інформації.

Водночас положення частини 2 статті 32 Основного Закону передбачають вичерпні підстави можливого правомірного втручання в особисте та сімейне життя особи (у тому числі тієї, яка займає посаду, пов’язану з функціями держави або органів місцевого самоврядування, та членів її сім’ї).

Зокрема, на думку КС, такими підставами є: згода особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації стосовно неї, а також, у разі відсутності такої згоди, випадки, визначені законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

При цьому у своєму поданні Жашківська райрада мотивувала звернення наявністю практичної необхідності в офіційній інтерпретації вищезазначених положень Конституції з метою забезпечення конституційного порядку у сфері реалізації конституційних прав на інформацію та невтручання в особисте і сімейне життя людини, зокрема, посадової особи.

«Після виборів 2010 року до районної ради неодноразово зверталися посадові особи органів місцевого самоврядування, безпосередньо сільські голови щодо збору, поширення інформації про суб’єкти господарювання, що сьогодні діють у сільській місцевості, та інші питання, які пов’язані з діяльністю органів місцевого самоврядування… Рішення, яке сьогодні є, дає нам можливість з будь-яких питань, які сьогодні стосуються Конституції, органів місцевого самоврядування, звертатися до Конституційного Суду за відповідним роз’ясненням», - сказав журналістам після оприлюднення рішення КС голова Жашківської райради Олександр ДЕМЧЕНКО.

