Чиновник запевняє, що міська влада моніторить зміни погоди, і днями очікується до +16 градусів.

У Києві поки що не можуть розпочати опалювальний сезон у житлових будинках - заважає погода. Ймовірно, тепло почнуть подавати вже під кінець жовтня. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі "Київ24".

"В принципі ми могли б вже розпочинати опалювальний сезон, технічно ми до цього готові. Але з огляду на погоду - дійсно ще не дуже холодно, і з огляду на те, що газ зараз треба дуже виважено використовувати, оскільки ворог руйнує фактично інфраструктуру газову, видобуток, тому ми повинні бути свідомими. І наразі не має рішення про початок опалювального сезону, чекаємо поки дійсно погодні умови будуть такими, при яких вже буде доцільно розпочинати опалювальний сезон", - сказав він.

Водночас Пантелеєв нагадав, що соціальна галузь міста вже з теплом: садочки, лікарні.

Відео дня

"Житло поки що ні. Думаю, що до кінця місяця ми будемо в такому режимі", - зауважив посадовець.

За його словами, міська влада прив’язує рішення про подачу тепла в житло киян не тільки до поточної середньодобової температури (+8 градусів), але також враховує прогнози на найближчий час.

"І ми бачимо, що кілька днів буде прохолодно. Але потім +16 градусів прогнозується кілька днів. Тобто ще погода дає нам можливість працювати в такому режимі, бо не бачимо різкого похолодання. Газ нам знадобиться більше тоді, коли буде -10 чи -15, в січні-лютому, ніж зараз", - зазначив Пантелеєв.

Опалювальний сезон у Києві

Як повідомляв УНІАН, цього року в Києві опалювальний сезон для соціальних закладів розпочався з 3 жовтня.

Була інформація у ЗМІ, що уряд вніс зміни до постанови про строки опалювального сезону - начебто дати початку і його закінчення перенесено з 15 жовтня - 15 квітня на 1 листопада - 31 березня. Однак у Міністерстві енергетики запевнили, що дата подачі тепла в оселі українців не зсувається і буде і надалі залежати від температури повітря.

"Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", - зазначили у міністерстві.

Як пояснили в Міненерго, у постанові уряду йдеться про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу і вказана дата 1 листопада 2025 стосується цього та ніяк не фактичного запуску опалення в будинках.

Вас також можуть зацікавити новини: