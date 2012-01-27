Мороз „загнав” кишенькових злодіїв з вулиць у приміщення

Київ. 27 січня. УНІАН. Різке зниження атмосферної температури внесло корективи у схеми «роботи» кишенькових злодіїв. На вулиці мерзнуть руки. Тож вони перемістилися у «теплі краї» - до приміщень кафе, ресторанів, магазинів, різноманітних розважальних центрів, - інформує сектор зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві.

Як зазначається у повідомленні, спрогнозувавши таку тенденцію оперативники столичного карного розшуку внесли певні корективи у свою роботу, що дало позитивні результати. Лише протягом минулої доби працівниками оперативно-пошукового відділу карного розшуку столичної міліції у Солом’янському районі Києва «на гарячому» затримано трьох осіб, які спеціалізувалися на викраденні мобільних телефонів.

Аналіз їх дій свідчить, що всі крадіжки були вчинені не на вулиці й не у громадському транспорті. А самі затримані виявилися «гастролерами».

29-річну крадійку затримали в одному з великих торгівельно-розважальних центрів поблизу станції метро «Шулявська». Зловмисниця скористалася необачністю 28-річної клієнтки-іноземки одного з кафе. Жінка залишила поза увагою сумку з мобільним телефоном, повісивши її на спинку стільця.

Ще двоє «гастролерів» були затримані також неподалік від станції метро «Шулявська» під час продажу чужих мобільних телефонів.

„22-річний мешканець Чернігівської області приїхав до Києва продати коштовну «Нокію», викрадену у кафе у Звенигородці Черкаської області. А 29-річний киянин вдало з’їздив на «гастролі» під Київ до Боярки. Викрадений телефон він вирішив продати там же, де й перший затриманий”, - зазначається у повідомленні.

Затримані перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів.