Фальшивомонетники перестали підробляти гривні, бо невигідно

Київ. 31 січня. УНІАН. За 2011 рік кількість виявлених фальшивих гривневих банкнот зменшилась у півтора рази.

За словами банкірів, гривню, наразі підробляти невигідно, тому шахраї надають перевагу доларам та євро, пише Комерсант-Україна.

В минулому році на 1 млн шт гривневих банкнот довелося 3,4 шт підроблених, тоді як в 2010 році цей показник становив 5 шт, а в 2009 році - 5,5 шт. Всього за рік було виявлено та вилучено з обігу 8544 підроблених купюр.

Найбільше фальшивок було номіналом 200 грн, 50 та 20.

Варто зазначити, що підробок в Україні виявляється в 13,5 разів менше, ніж в Євросоюзі, де минулого року на 1 млн банкнот євро припадало 46 фальшивок, а роком раніше - 55.

ТСН

