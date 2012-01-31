Начальником міліції Львова призначено Сергія Зюбаненка

Львів. 31 січня. УНІАН. Начальником Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області призначено Зюбаненка Сергія Вікторовича.

Про це повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області.

Наказ на призначення нового очільника львівської міліції від 31.01.2012 року за №92 підписав в.о. Міністра внутрішніх справ України Сергій Черних.

До цього Сергій Зюбаненко обіймав посаду начальника Кременчуцького міського управління міліції Полтавської області.

Начальник ГУ МВС у Львівській області Олександр Рудяк прийняв відставку керівника Львівського міського управління міліції Станіслава Броневицького, який у січні написав рапорт на звільнення.



