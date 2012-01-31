На Сумщині батьки вбили новонароджену доньку



Київ. 31 січня. УНІАН. На Сумщині міліціонери затримали подружжя, яке позбавило життя новонароджену доньку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, за звинуваченням у вбивстві новонародженої дитини в Ямполі (Сумська область) міліція затримала 29-річну жінку та її чоловіка. Свого часу затриману позбавили батьківських прав на старшу доньку, проте це не завадило їй народити вкотре. В родині виховується трирічний хлопчик. Що підштовхнуло жінку до чергової вагітності і чому народивши, вона стала ініціатором вбивства, сьогодні з’ясовують слідчі.

Все почалося з того, що працівники місцевого відділу міліції отримали оперативну інформацію – 29-річна мешканка Ямполя ще декілька місяців тому з’являлася на люди з явними ознаками вагітності, а сьогодні ці «ознаки» кудись зникли.

„Правоохоронці розпочали перевірку. Разом із медичними працівниками вони під вигаданим приводом змусили жінку пройти медичний огляд. Висновок лікарів – молода жінка нещодавно перенесла пологи. Огляд будинку не дав правоохоронцям жодного результату, але коли вони заглянули до сараю, то жахнулися: на підлозі у поліетиленовому пакеті з брудними ганчірками знаходилася замерзла новонароджена дитина. Аби встановити обставини смерті немовляти його тіло було направлено на експертизу. Сама ж горе-мати поводила себе на диво спокійно й одразу зробила заяву: це вона разом із чоловіком вбила дитину”, - зазначається у повідомленні.

Результати експертизи підтвердили зізнання матері. Цілковито здорова дівчинка прожила трохи більше десяти хвилин, після чого її задушили. Зі слів жінки, на облік в лікарні вона не стала, народжувала вдома. Коли народила, самотужки перерізала пуповину і покликала чоловіка. Після недовгої «сімейної ради» батьки дійшли висновку: зайвий рот родині не потрібен. Зробивши чорну справу, вони вкинули тіло дитини в пакет і , немов зайву річ, винесли до сараю.

На даний момент подружжя заарештоване. До рішення суду вони будуть знаходитися під вартою. Стаття, за якою жінці та її співмешканцеві пред’явлене обвинувачення, передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.