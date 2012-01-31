Міліція рятує людей від морозу

14:36, 31 січня 2012
Кримінал
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Повідомляти за телефоном „102”

Львів. 31 січня. УНІАН. Львівські міліціонери долучилися до порятунку постраждалих внаслідок переохолодження та обмороження.

Як повідомила УНІАН інспектор Сектору зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Галина Лемішко, за три доби, у період 28 – 30 січня,  міліціонери надали допомогу 51 жителю області, яким стало погано на вулиці через значне пониження температури.

„Правоохоронці доправили додому двадцять одну особу, чотирнадцятьох людей передали родичам, у шістнадцяти випадках міліціонери викликали для надання медичної допомоги постраждалим швидку допомогу”, - розповіла Галина Лемішко.

Працівники міліції і надалі продовжують пильно стежити за тим, аби на вулицях, у під’їздах та підвалах не замерзали люди. Правоохоронці просять  мешканців Львівщини не бути байдужими та терміново повідомляти про усі такі випадки до міліції за телефоном «102» або ж одразу викликати медиків за номером «103».

Нині на території Львівської області організовано 136 пунктів обігріву, куди люди можуть звернутися за допомогою.

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