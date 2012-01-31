Буковинський студент-мажор збив людину на смерть і втік

Вінниця. 31 січня. УНІАН. Двадцятирічний студент із Новодністровська Чернівецької області на “Хонді Аккорд” збив на смерть людину у Вінницькій області і втік з місця події. Його розшукали вдома тільки згодом.

24 січня о 23.30 годині на телефон райвідділу міліції міста Жмеринки надійшло повідомлення, що на 146–му кілометрі автошляху Вінниця-Могилів-Подільський знаходиться труп людини. Дзвінок був зроблений із заправки «ВОГ» водієм, що рухався цією дорогою.

Екіпаж ДАІ, який прибув на місце, побачив на дорозі мертвого молодого чоловіка із травмами характерними для дорожньої автопригоди.

Автомобіль, який скоїв наїзд із місця ДТП втік. На місці скоєної аварії було знайдено фрагменти бамперу з написом «Хонда».

В області було введено оперативний план «Перехоплення» і розшукові заходи розпочалися з перевірок автомобілів цієї марки.

За словами начальника відділення ДАІ Жмеринського райвідділу міліції підполковника міліції Ігоря Бачковського, коли перевірки автомобілів вказаної марки не дали бажаного результату, почали перевіряти по базі даних області автомобілі «Хонда», які пересікали Вінницьку область і скоїли порушення Правил дорожнього руху і - натрапили на слід.

У 2010 році Немирівською ротою ДПС був складений адміністративний протокол за перевищення швидкості на жителя міста Новодністровськ Чернівецької області на автомобілі «Хонда Аккорд». Виїхавши за вказаною адресою, інспектори ДАІ розшукали цього чоловіка та знайшли схований у гаражі автомобіль з характерними пошкодженнями.

Як пояснив слідству 20-річний студент одного із київських вузів, того дня він їхав додому і коли його засліпив зустрічний автомобіль він не помітив пішохода, скоївши наїзд. Перелякавшись, не зупинився. Про те, що людина загинула, дізнався по радіо.

Загинувший також був молодим, йому було усього 25 років. Мешкав він у селі Мартинівка Жмеринського району. Того вечора добирався додому.

По даному факту порушено кримінальну справу.

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