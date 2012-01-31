На Миколаївщині вбили чоловіка, який сидів за гомосексуалізм

Миколаїв. 31 січня. УНІАН. На Миколаївщині невідомі вбили 71-річного пенсіонера, який ще за радянських часів побував у місцях позбавлення волі за статтею, яка передбачала покарання за нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Як зазначили в облУМВС, про вбивство 28 січня в чергову частину Березнегуватського райвідділу міліції повідомив голова сільської ради одного із сіл району.

Співробітники слідчо-оперативної групи райвідділу міліції з'ясували, що про трагічну подію першою дізналася сусідка постраждалого. Жінка майже кожен день заходила до 71-річного односельчанина.

Експерт, оглянувши тіло потерпілого, який лежав на підлозі передпокою майже перед вхідними дверима квартири, встановив, що тілесні ушкодження у чоловіка є переважно у верхній частині тулуба - рана на голові, розбите обличчя і сліди від мотузки на шиї.

Зараз судово-медична експертиза встановлює причину смерті потерпілого. А огляд місця події показав, що невідомі особи намагалися ще й підпалити житлове приміщення.

Слідчим відділенням Березнегуватського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

На часі проводяться заходи щодо встановлення обставин події, встановлюються особи людей, причетних до скоєння вбивства.

ТСН