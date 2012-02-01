У львівські поліклініці пенсіонерку затисло ліфтом між поверхами

Львів. 1 лютого. УНІАН. У Львові 65-річну жінку затисло ліфтом між четвертим і п’ятим поверхами в поліклініці „Львівської залізниці”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 31 січня, о 14.24, до оперативно-диспетчерської служби Головного управління МНС України в Львівській області надійшло повідомлення, про те, що в місті Львові по вул. Повітряна, 99 в поліклініці ДТГО «Львівська залізниця» між четвертим і п’ятим поверхами шестиповерхової будівлі в ліфтовому пройомі затисло ноги 65-річній жінці.

Оскільки служба, що відповідає за утримання ліфтового господарства, дати раду у цій надзвичайній ситуації була неспроможна, до місця події було направлено співробітників МНС.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання жінку вдалося витягнути із ліфту, після чого її доставили в клінічну лікарню ДТГО «Львівська залізниця», - зазначається у повідомленні.