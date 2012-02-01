На Житомирщині судитимуть групу наркоділків-правоохоронців



Житомир. 1 лютого. УНІАН. Cлідчий відділ прокуратури Житомирської області завершив досудове слідство та передав до суду кримінальну справу проти працівників житомирського Відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

При цьому у прокуратурі зазначають, що у цій справі з’явилися нові подробиці. ”Зокрема, у ній фігурує житомирянин, який був посібником у кількох працівників ВБНОНу при скоєнні ними службових злочинів”, - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, організовану злочинну групу наркоділків-правоохоронців обвинувачено у злочинах, передбачених, зокрема, частиною 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), частиною 4 ст. 189 (вимагання), частиною 3 ст. 307 (незаконне придбання, збут наркотичних засобів), частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Кримінальну справу проти оперуповноважених ВБНОН УМВС України в Житомирській області, які вимагали від громадянина хабар у сумі 15 тис. дол., було порушено 15 грудня 2010 року.

У ході досудового слідства було встановлено низку інших зловживань оперуповноважених ВБНОН, а також порушення законодавства начальником ВБНОН С.ДЗЮБЕНКОМ, проти якого було порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Однак обвинувачений на виклик до слідчих органів не з’являвся і не повідомляв про своє місцезнаходження. У зв’язку з такими обставинами 30 грудня 2010 року начальника ВБНОН УМВС України було оголошено в розшук. 5 січня 2011 року він здався правоохоронцям.