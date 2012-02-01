Посадовець в/ч частини ВМС вкрав на 100 тис. солдатських речей

Майно повинен був видати солдатам

Київ. 1 лютого. УНІАН. Начальник сховища однієї з військових частин Військово-морських сил Збройних сил України викрав військове речове майно, призначене для видачі військовослужбовцям строкової служби, вартістю понад 105 тис. грн. Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури, стосовно зловмисника військовою прокуратурою Севастопольського гарнізону порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 410 Кримінального кодексу України.

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