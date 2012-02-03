В Одесі за шахрайство затримали заступника голови райадміністрації

Одеса. 3 лютого. УНІАН. Заступника голови Приморської районної адміністрації Одеси Романа Н. затримано співробітниками Управління МВС України в Одесі за підозрою в шахрайстві.

Про це УНІАН повідомило джерело в міському управлінні внутрішніх справ.

Як уточнив співбесідник агентства, чиновник був «затриманий під час розслідування правоохоронцями кримінальної справи, порушеної за фактом незаконного відчуження з комунальної власності близько десятка квартир у Приморському районі Одеси».

Зокрема, встановлено, що «низку квартир у центральній частині Одеси оформлено керівництвом райадміністрації на фіктивних двірників, які не відпрацювали передбачений законодавством 10-річний термін для отримання безплатного житла. Тим часом шахраї встигли оформити підроблені свідоцтва про право власності на квартири».

У Секторі зі зв`язків із громадськістю Одеського міського УВС УНІАН підтвердили, що «в даний час міліцією розслідується кримінальна справа за фактом шахрайства, порушена за ознаками ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України».

За словами начальника Сектора зі зв`язків із громадськістю Тетяни ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ, «затримано особу, причетну до скоєння шахрайських дій з квартирами, що перебували в комунальній власності».

Разом з тим, Т.ХМЕЛЬНИЦЬКА в інтересах слідства ухилилася від розголошення подробиць цієї справи.