МВС створить Центр міжнародного поліцейського співробітництва

Київ. 9 лютого. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ України створить Центр міжнародного поліцейського співробітництва на час проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту охорони громадського порядку МВС України Сергій ПОГОТОВ.

Він сказав, що до основних завдань роботи центру буде належати контроль за станом безпеки та правопорядку під час заходів, пов’язаних з проведенням чемпіонату, контроль за рухом уболівальників, координація діяльності правоохоронних та інших органів з питань безпеки та правопорядку під час чемпіонату. Центр складатиметься з української та іноземної частин, долучать до його роботи близько 70 осіб. За словами С.ПОГОТОВА, в українській частині працюватимуть фахівці структурних підрозділів МВС, інших правоохоронних органів та органів виконавчої влади. В іноземній частині перебуватимуть представники іноземних поліцейських делегацій з країн-учасниць Євро-2012, транзитних та сусідніх країн.

Перший заступник начальника Департаменту охорони громадського порядку МВС розповів, що міліція визначає ризики, які можуть виникнути під час чемпіонату, та шляхи їх вирішення. За його словами, зараз наповнюється база даних “проблемний вболівальник”, вже визначено попередній склад та кількість поліцейських делегацій, які прибудуть до України для контролю за поведінкою іноземних вболівальників. Він додав, що до компетенції іноземних поліцейських входитиме контроль за перебуванням організованих уболівальників національних збірних команд своєї країни, профілактично-роз’яснювальна робота, консультативна допомога українській міліції. При цьому С.ПОГОТОВ зауважив, що діяльність на території України іноземних поліцейських правовими актами України не врегульована і цього не потребує, оскільки жодними владними повноваженнями вони не наділяються.

Також С.ПОГОТОВ розповів, що під час чемпіонату підрозділи органів внутрішніх справ України будуть переведені на посилений варіант несення служби. Він сказав, що МВС дотримуватиметься принципу одночасної присутності та стриманої видимості міліції, тому переважна більшість особового складу буде знаходитись в резерві. Правоохоронці нестимуть службу з охорони правопорядку у три зміни.