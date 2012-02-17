У Херсонській області в ДТП загинула чиновник РДА

Херсон. 17 лютого. УНІАН. У Бериславському районі Херсонської області в дорожньо-транспортній події загинула чиновник райдержадміністрації і травмовано двох керівників місцевих районних відділів Міністерства надзвичайних ситуацій.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, 16 лютого о 9.20 на автодорозі Херсон - Нова Каховка в районі села Львове сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ-2105 з трьома пасажирами.

Деталі події не повідомляються, проте відомо, що в результаті аварії загинула 53-річна начальник архівного відділу Горностаївської РДА.

До Бериславської районної лікарні госпіталізовано 43-річного начальника Великолепетиського райвідділу МНС і начальника Горностаївського райвідділу МНС.

Проводиться розслідування всіх обставин аварії.