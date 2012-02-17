На Донеччині чоловік підпалив свою дружину-інваліда

Донецьк. 17 лютого. УНІАН. На Донеччині чоловік у стані алкогольного сп'яніння облив свою дружину-інваліда бензином і хотів спалити її живцем.

Як повідомили у міліції, під час виїзду на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що загоряння сталося в квартирі багатоповерхового будинку.

В даній квартирі проживало двоє людей: ніде не працюючий чоловік, що зловживає алкоголем, і його дружина-інвалід, яка вже близько 6 років прикута до ліжка. Чоловік доглядав за своєю хворою супутницею життя, готував їжу, купував ліки.

У той день чоловік прийшов додому в стані алкогольного сп'яніння і виявив, що під дружиною "зіпсована" постіль, це сильно його обурило. У пориві гніву він схопив паяльну лампу, полив з неї бензином на лежачу дружину і підпалив.

Полум'я, що спалахнуло, привело розлюченого чоловіка до тями, і він відразу взявся гасити дружину, накинувши на неї куртку. Але кілька секунд горіння зробили свою справу - жінка отримала сильні опіки кінцівок, обличчя та дихальних шляхів. В даний час вона знаходиться в реанімації опікового відділення макіївської міської лікарні.

Господар оселі після події відразу зателефонував до міліції і викликав карету швидкої медичної допомоги.

На часі відносно затриманого порушено кримінальну справу за замах на умисне вбивство, йому загрожує від 7 до 12 років тюремного ув'язнення.

ТСН