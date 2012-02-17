У пункті прийому металобрухту знайшли кілька тонн гільз

Рівне. 17 лютого УНІАН. У селі Рокитне на Рівненщині у пункті прийому металобрухту правоохоронці виявили кілька тонн гільз від патронів та снарядів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області.

За даними спеціалістів експертно-криміналістичного центру УМВС, у пункті прийому металобрухту виявлено гільзи від стрілецької зброї, артилерійських снарядів діаметром 30 міліметрів, донні частини артилерійських снарядів діаметром 152 міліметри. Встановлено, що всі вони вітчизняного виробництва і були використані порівняно недавно, оскільки на їх корпусах немає іржі. Вибухової речовини в гільзах не виявлено.

Правоохоронці з’ясовують, яким чином гільзи потрапили на металобрухт, а також встановлюють їх точну кількість.