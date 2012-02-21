У Полтаві безробітний поширював порнографічне відео

Полтава. 21 лютого. УНІАН. Працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Полтавського міського управління викрили факт розповсюдження порнографічних предметів у місті Полтава.

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

Як зазначається у повідомленні, під час перевірки міліціонери встановили, що протягом 2010-2011 років по вулиці Кондратенка 26-річний безробітний полтавець за допомогою локальної комп’ютерної мережі файлообміну з ІР-адреси, зареєстрованої за місцем свого мешкання, розповсюджував відеопродукцію порнографічного змісту.

По даному факту порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 301 Кримінального кодексу України - розповсюдження порнографічних предметів.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної продукції, засобів її виготовлення і демонстрування.