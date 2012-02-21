У Львові „липовий” УБОЗівець вимагав гроші у раніше судимих

Львів. 21 лютого. УНІАН. Оперативники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області затримали чоловіка, який представляючись працівником УБОЗу і вимагав гроші у раніше засуджених громадян.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, „липовий” міліціонер погрожував людям, які раніше мали проблеми із законом, казав, що „затримає їх і знайде за що притягнути до відповідальності”. У такий спосіб чоловік вимагав гроші у постраждалих.

Затримали псевдоміліціонера «на гарячому», під час передачі йому грошей у сумі 1 тисяча доларів США.

Вже порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189 (Вимагання) і ч. 2 ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) КК України. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.