Одесит пошматував сина ножем і добив молотком

Одесса. 21 лютого. УНІАН. У Київському районі Одеси батько під час сварки жорстоко вбив свого сина.

Як встановили правоохоронці, під час конфлікту, 73-річний господар будинку ножем травмував 37-річного сина, а після цього добивав його молотком.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Співробітники міліції затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Також з місця інциденту були вилучені речові докази.

Затриманий знаходиться в райвідділі. Правоохоронці завели кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство".

ТСН