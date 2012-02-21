Одесит пошматував сина ножем і добив молотком
19:00, 21 лютого 2012Кримінал
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Під час сварки
Одесса. 21 лютого. УНІАН. У Київському районі Одеси батько під час сварки жорстоко вбив свого сина.
Як встановили правоохоронці, під час конфлікту, 73-річний господар будинку ножем травмував 37-річного сина, а після цього добивав його молотком.
Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
Співробітники міліції затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Також з місця інциденту були вилучені речові докази.
Затриманий знаходиться в райвідділі. Правоохоронці завели кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство".
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