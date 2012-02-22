У Полтаві затримали чоловіка за порнозйомки школярки

Полтава. 22 лютого. УНІАН. В Полтаві затримано чоловіка, який виготовляв відеозаписи порнографічного характеру за участю 7-річної дівчинки.

Про це повідомили УНІАН в ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

Як зазначається у повідомленні, працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми Полтавського міського управління УМВС України в Полтавській області викрили факт виготовлення порнографічних предметів.

Як встановили міліціонери, 18 лютого в одному з офісних приміщень у Полтаві, 29-річний мешканець обласного центру, виготовив відеозаписи порнографічного характеру за участю 7-річної учениці однієї з полтавських шкіл.

Речові докази вилучено. Зловмисник затриманий. Порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 301 Кримінального кодексу України – виготовлення порнографічних предметів.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів.



