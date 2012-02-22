У Запоріжжі таксист протаранив пасажирський автобус

Запоріжжя. 22 лютого. УНІАН. У Запоріжжі п'яний таксист протаранив пасажирський автобус.

Водія варто реєструвати у книзі рекордів, кажуть наркологи, які обстежили винуватця ДТП. Вміст алкоголю в його крові був таким високим, що чоловік мав би перебувати в комі, а не сидіти за кермом. ДТП трапилася в одному зі спальних районів Запоріжжя.

П'яний таксист виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус, що перевозив заводчан.

"Ось, уявляєте, три з половиною проміле. Це стільки алкоголю, це рекорд", - сказав лікар-нарколог Леонід Лановейчик.

Водій постраждалого автобуса тест пройшов без жодних зауважень.

Каже, намагався уникнути зіткнення, але марно, бо з зустрічної смуги таксист звертати не збирався.

"Я вже цих об'їхав, виходжу на рівну, коли бачу, глянь, а у нього голова на кермі лежить. Залишається метра два-три, він піднімає голову, а йому уже діватися нікуди", - розповів водій автобуса Віталій.

Попри аварію, її винуватець намагався навіть жартувати. Назвався іменинником. Мовляв, через це трохи перебрав. Даішники ковтають заспокійливе, бо аварія сталася поруч із зупинкою громадського транспорту в годину пік. Бояться навіть уявити, що було б, якби водій вивернув на тротуар.

"Водій, який був вже зовсім неадекватним, міг втратити керування транспортним засобом і здійснити наїзд на людей", - каже прес-офіцер УДАІ у Запорізькій області Андрій Топчій.

Раніше водій таксі тричі потрапляв у поле зору правоохоронців, востаннє – за керування машиною у нетверезому стані. У ДАІ сподіваються, що цього разу суд таки позбавить порушника водійських прав.

Gazeta.ua