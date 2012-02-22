Слєпаньов призначений начальником кримської міліції

Сімферополь. 22 лютого. УНІАН. Верховна рада Криму затвердила генерал-майора міліції Михайла СЛЄПАНЬОВА на посаді начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

М.СЛЄПАНЬОВ таким чином позбувся приставки «виконуючий обов`язки», з яким він працював майже два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, за узгодження запропонованої МВС кандидатури головного міліціонера Криму проголосували 85 з 88 парламентаріїв сьогодні на пленарному засіданні. Ксього в парламенті Криму 100 депутатів.

М.СЛЄПАНЬОВ обіймав посаду полковника Сергія РЄЗНІКОВА, який працював начальником кримської міліції півроку, а в грудні 2011 року очолив ГУ МВС в Одеській області.

Уродженець Слов`янська Донецької області М.СЛЄПАНЬОВ до призначення до Криму очолював управління МВС у Миколаївській області.