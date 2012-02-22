У Житомирі немовля померло під кабінетом лікаря

Житомир. 22 лютого. УНІАН. В одній з лікарень на Житомирщині 8-місячне немовля померло на руках у матері, так і не дочекавшись лікаря.

Родина з дівчинкою просиділа у клініці 9 годин, а медсестра тільки обіцяла, що лікар підійде з хвилини на хвилину.

За словами батьків, вдома у маленької Даші підскочила температура і почалася блювота. Її відразу оглянула сільська медсестра. Однак коли через годину лихоманка не пройшла, лікар терміново відправила дитину в міську лікарню.

"До нас вийшла медсестра і запитала, що з дитиною, - розповідає батько дівчинки Володимир, - Ми пояснили ситуацію. Вона сказала "почекайте". Ми чекали півтори години, потім вона знову просила почекати і сказала, що "зараз доктор вже буде".

Тільки під вечір, за словами батьків, коли дитині стало зовсім погано, їй зробили аналіз крові і поклали в реанімацію. Через кілька годин там у Даші зупинилося серце.

У смерті дитини батьки звинувачують педіатра і вимагають покарати лікаря, який вчасно не допоміг дитині.