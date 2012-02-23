Одеські ДАІшники відмовилися від хабарів

Одеса. 23 лютого. УНІАН. Одеські ДАІшники активізували боротьбу з недобросовісними водіями, які намагаються хабарами відкупитися від покарання за порушення ПДР.

Принаймні, про це свідчить офіційна статистика одеської ДАІ, згідно з якою тільки з початку лютого цього року зафіксовано 10 випадків підкупу водіями інспекторів ДАІ.

Останній подібний випадок стався в Роздільнянському районі 20 лютого, де автолюбитель пропонував ДАІшнику закрити очі на порушення правил дорожнього руху за 200 гривень. Однак інспектор задокументував спробу дачі хабара і затримав порушника. Незабаром його відпустили під зобов'язання, а матеріали справи передали в прокуратуру.

Як повідомляють у прес-службі облУВС, як правило, таким чином водії пропонують залагодити питання з затриманням їх у нетверезому вигляді, перевищенням швидкості або через відсутність посвідчення водія.

В облУВС також наголосили, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність за ст. 369 КК (пропозиція чи дача хабара) і карається важким штрафом або ж обмеженням волі на строк до 5 років.

ТСН