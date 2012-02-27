Батько зґвалтував п’ятирічну доньку

Полтава. 27 лютого. УНІАН. На Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який у неприродній спосіб задовольнив свою статеву пристрасть з власною п'ятирічною донькою.

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України в Полтавській області.

Як зазначається у повідомленні, подія сталася в одному з сіл Семенівського району. Черговий лікар медичного стаціонару повідомив в Семенівський райвідділ міліції про виявлення ним при огляді малолітньої дитини ознак фізичного насильства.

Під час перевірки даного факту співробітники кримінальної міліції у справах дітей встановили, що статеву пристрасть неприродним способом із застосуванням фізичного насильства щодо дівчинки скоїв її рідний батько.

„У День захисника Вітчизни 23-річний раніше судимий за крадіжку молодий чоловік вдома, серед білого дня, в такий збочений спосіб продемонстрував своє «мужність», - зазначається у повідомленні.

Як повідомила начальник кримінальної міліції у справах дітей УМВС Полтавщини Жанна Ахіджанян, нині за даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої). Збоченця міліціонери затримали, ведеться слідство.

Санкція даної частини статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.