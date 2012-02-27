За комунальні борги ДАІ відбиратиме автомобілі

Київ. 27 лютого. УНІАН. ДАІшники зможуть арештовувати автомобілі громадян, у яких є великі борги за компослуги, - повідомив заступник начальника управління ЖКГ Ігор Гурський.

"Відповідно до законодавства можливо накласти арешт на автомобіль. Співробітники Державтоінспекції мають право зупинити транспортний засіб і якщо у власника авто є заборгованість за комунальні послуги, то на даний автомобіль буде накладено арешт до повного погашення боргу. Транспортний засіб в цей час перебуватиме на штрафмайданчику", - розповів Гурський.

За його словами, арешт будуть накладати і на квартири боржників.

Гурський підкреслив, що така практика в Луганську вже є. При цьому він підкреслив, що не платять в основному забезпечені люди. За інформацією управління ЖКГ, більше 98% пенсіонерів платять за комунальні послуги в повному обсязі.

"Ті ж, хто має гідний дохід і цілком в змозі сплатити рахунки, просто не хочуть цього робити. Коли ж справа доходить до суду або арешту майна, ці громадяни погашають тисячні борги протягом дня. Це говорить про те, що кошти є, тільки немає бажання виконувати свої зобов'язання перед енергопостачальними компаніями", - вважає Гурський.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Донецьку комунальники отримали дозвіл на зламування дверей квартир, власники яких мають великі комунальні борги і не допускають для конфіскації майна держвиконавців.

ТСН



