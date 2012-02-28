Луценко сидітиме на Чернігівщині

Чернігівщина. 28 лютого. УНІАН. Екс-глава МВС Юрій Луценко, засуджений до 4 років взяниці, як колишній міліціонер відбуватиме термін в Менській виправній колонії на Чернігівщині.

Колонія була сформована ще в 1981 році, спочатку в ній містилися звичайні в'язні. В середині 90-х керівництво Пенітенціарної служби вирішило перепрофілювати її під ув'язнених, які працювали в органах МВС, пише "Комсомольська правда в Україні".

За даними видання, по суті Менська колонія - звичайна зона, хоча кімнати, де живуть засуджені, більше нагадують армійські казарми, а не тюремні камери.

На території колонії є автомайстерня і меблеві цехи, і як тільки Луценко потрапить на зону, йому запропонують або лагодити авто, або столярувати. Екс-міністр може відмовитися, вибравши собі, наприклад, нескладну працю в бібліотеці або ж не працювати взагалі. Слід зазначити, що в колонії містять не тільки колишніх міліціонерів, але й інших силовиків - податківців, прикордонників, співробітників СБУ та МНС, внутрішніх військ.

Туди ж потрапить суддя-"колядник" Ігор Зварич і деякі члени так званої "банди Гончарова" - працівники міліції, які викрадали людей, щоб отримати за них викуп.

Як відомо, 27 лютого Печерський райсуд Києва визнав винним екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у скоєнні посадових злочинів і засудив до 4 років тюремного ув'язнення.

ТСН